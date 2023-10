Bambina di pochi mesi maltrattata dai genitori: «È caduta per sbaglio». Arrestata la coppia

di Redazione web

Ha pochi mesi ma ha già sofferto tanto. Ha gravi lesioni al volto e al corpo e i suoi giovani genitori sono in carcere con l'accusa di maltrattamenti. Si tratta di una bimba tra i tre e i quattro mesi, che la segnalazione di un familiare ha permesso di scoprire ad Alessandria, in una casa del centro. La giovane coppia di genitori, italiani e incensurati, si è trovata davanti la polizia, con volanti e squadra mobile, a guardare la piccola nella culla, con evidenti segni al volto e al corpo. Era il 23 ottobre e gli agenti hanno chiamato immediatamente un'ambulanza medicalizzata, con cui la bambina è stata portata all'Ospedaletto infantile Cesare Arrigo, nella città stessa.

Inferno in casa, picchiata con una mazza da baseball: dorme in auto per evitare le botte

La piccola Indy non è curabile, i giudici decidono di spegnere il supporto vitale. I genitori non si arrendono

L'arresto

Brevi accertamenti e la coppia è finita in carcere.

Le condizioni della bimba

Il riserbo in ogni caso è massimo, sia da parte degli investigatori che dei magistrati, per cautelare la bimba. La piccola, non in pericolo di vita, seppure apparentemente affetta da gravi lesioni, anche pregresse, al corpo e al cranio, resta ricoverata e sono in corso accertamenti della squadra mobile in relazione a possibili responsabilità di altre persone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA