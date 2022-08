Bambina di 18 mesi rimane incastrata in una fontana. Ore di paura per i genitori

Una bambina di un anno e mezzo rimasta incastrata con il piede nella centralissima fontana della Sirenetta, a Riva del Garda. Tanta paura per i genitori che non riuscivano a portare via la piccola, che ha infilato il piedino nella pompa della fontana. Per trarla in salvo, un delicato e tempestivo intervento dei vigili del fuoco, impegnati per circa due ore, tra lo sguardo di decine e decine di turisti e l'apprensione della coppia, due turisti provenienti dalla Germania ed in visita sul Lago di Garda.

Paura per la piccola

Per riuscire a disincastrare il piede della bimba dalla pompa della fontana, i vigili del fuoco hanno smontato pezzo per pezzo la pompa dell'acqua, che al suo interno aveva una ventola, dopodiché con i martelli pneumatici si è reso necessario abbattere anche una parte della struttura che si trova proprio a due passi dalla Rocca di Riva del Garda. Dopo circa due ore, il piede della bambina tedesca di 18mesi è stato liberato, tra gli applausi scroscianti dei turisti e residenti, spettatori di un piccolo incubo che per fortuna ha avuto il suo fine lieto.

