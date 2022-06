In pronto soccorso per diarrea e vomito, poi peggiora all'improvviso: gravissima una bimba di 8 anni

Una bambina vicentina di 8 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Vicenza, nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. I medici, scrive Il Gazzettino, stanno facendo di tutto per salvarle la vita. I genitori hanno portato la bimba in Pronto soccorso domenica scorsa, presentava sintomi di diarrea e vomito, il tracollo è stato rapidissimo: ora la piccola è intubata.

Inoltre, dagli accertamenti all'ingresso, è risultata positiva al Covid, così come il padre e la madre. Ancora da capire le cause che hanno portato al peggioramento delle condizioni della piccina, i dottori stanno freneticamente cercando una risposta e proseguono con tutti gli accertamenti per riuscire ad agire e salvarle la vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 15:15

