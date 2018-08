Il cavo di una giostra ha ceduto e ha colpito alla testa una bimba di sei anni che passeggiava con la mamma. E' successo a Giovinazzo (Bari) dove la bimba è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata e sottoposta ad intervento chirurgico in seguito ad un incidente avvenuto in un parco giochi allestito per la festa patronale. L'incidente si è consumatoieri sera verso le 22.30.Per cause da accertare, dalla ruota panoramica per bambini si è staccato un tirante di circa un metro e mezzo che, cadendo al suolo, ha colpito la bimba alla testa mentre era a passeggio con la mamma. La piccola è stata soccorsa ed è ora ricoverata al Policlinico di Bari. Sulla vicenda indagano i carabinieri.