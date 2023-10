Bambina di 10 anni cade da cavallo e batte la testa: è grave

di Redazione web

Una bambina di 10 anni ha riportato gravi ferite dopo essere caduta da cavallo. L' incidente è avvenuto nella tarda mattinata a Dignano (Udine). La centrale della Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

Scommesse, Corona si ferma: «Niente più rivelazioni fino a Inghilterra-Italia». Martedì l'intervista dalla De Girolamo

La piccola è stata trasportata con l'elisoccorso

La bambina è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo precauzionale. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato un serio trauma facciale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA