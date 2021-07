Bambina di tre anni travolta da un monopattino: «Ferite grave e permanenti». Si cerca l'investitore

Investita da un giovane a bordo di un monopattino, una bambina di tre anni è rimasta ferita in modo grave e secondo i medici le sue ferite potrebbero compromettere il resto della sua vita. Accade a Londra, dove il ragazzo che viaggiava sul monopattino, nella zona di Myatt's Fields Park (nel sud della City), ha travolto la bimba che era al parco con la sua famiglia. La piccola è stata portata in ospedale: secondo la polizia metropolitana il giovane, che viaggiava insieme ad altri amici, si è fermato dopo l'incidente per chiedere scusa.

Inizialmente sembrava che la situazione non fosse grave, ma martedì la bambina è finita in ospedale dopo che le sue condizioni sono peggiorate: «Abbiamo motivo di credere che dopo che il giovane sul monopattino si è fermato e si è scusato con la mamma della bambina, anche i parenti non si sono resi conto della gravità delle ferite e hanno pensato che stesse bene», ha detto Lucie Card, della polizia, al Guardian. «Chiedo a questa persona di farsi avanti e parlare con noi, perché abbiamo bisogno di capire cos'è accaduto», fa sapere ancora la polizia, che sta cercando testimoni per chiarire bene la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA