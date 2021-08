Bambina di due anni precipita dal terrazzo di casa, è gravissima

Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in rianimazione dopo essere caduta dal terrazzo di casa. È accaduto oggi a Sassari, in via Alghero: la piccola è stata portata all'ospedale Santissima Annunziata.

La bambina sarebbe precipitata da un terrazzo al secondo piano di una palazzina. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, la piccola avrebbe approffittato di un momento di disattenzione dei genitori e della nonna, presenti nell'appartamento, salendo su uno sgabellino e sporgendosi dal terrazzo: qualche istante dopo la caduta nel vuoto. La bimba è precipitata nel cortile e subito il papà ha dato l'allarme, richiamato dalle urla di un ristoratore che ha il locale lì sotto. Immediato il ricovero in ospedale: i medici hanno diagnosticato alla bambina un grave trauma cranico e hanno deciso di operarla. Ora è ricoverata in rianimazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 22:40

