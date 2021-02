Bimba di 16 mesi cade dalle scale del condominio: grave in ospedale

Una bambina di 16 mesi è caduta dalle scale di un condominio. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via Perosi, nel quartiere dell'Arcella a Padova.

Non è ancora chiaro il motivo per cui la piccola, di nazionalità cinese, sia caduta, l'incidente è avvenuto in prossimità del secondo piano dove la bimba abita con la famiglia. La caduta è stata tremenda, la piccolina è finita al piano terra, riportando gravi lesioni. Soccorsa, è stata ricoverata al pronto soccorso pediatrico ed è in prognosi riservata.

Sul posto il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 22:08

