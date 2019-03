«Mia figlia autistica offesa dalle maestre, non vuole più andare a scuola». La denuncia di un papà

Bimba nasce con una malattia rara, la madre la rifiuta: «Non la voglio, è una maledizione»​

«Mia, è statae umiliata dalle. Ora non vuole più andare a». A denunciare il caso è unseparato di 43 anni, invalido al 70% e residente a. L'uomo, dopo aver visto la figlia triste e insofferente al momento di andare a scuola, ha cercato di capire cosa avesse la sua bimba e, dopo averlo scoperto, ha deciso di denunciare tutto sui social. A raccontare il caso è l'Unione Sarda . La, che frequenta la quinta elementare ed è seguita da un', di fronte alle domande del padre aveva chiesto: «Papà, ma io sono in prima, in seconda o in terza?». Il papà, a quel punto, aveva chiesto alla figlia il perché di quella domanda e la bimba gli aveva rivelato: «La maestra di sostegno mi ha portato nelle altre aule per farmi sentire come leggevano gli altri e mi ha detto che io non sono neanche da scuola elementare».Dopo le accuse del papà della bimba, lapotrebbe presentare già oggi unanei confronti dell'uomo. Lo conferma il dirigente scolastico: «È necessario tutelare gli insegnanti e il buon nome della scuola, ci vengono addebitati dei fatti che non sono mai avvenuti e non si può accettare che vengano divulgate notizie infondate». Il papà della bimba, però, non ci sta e controbatte: «Mia figlia non dice bugie, l'ho vista piangere perché non voleva più andare a scuola. Le ho promesso che sarei andato a parlare con le maestre e così ho fatto: una volta giunto a scuola, ho cercato la maestra di sostegno ma non c'era. Allora ho raccontato loro cosa fosse accaduto e, come risposta, mi sono sentito dire che non era vero nulla, trattando me e la bambina da bugiardi. Non lo siamo, invece, né io né lei».Le accuse dell'uomo non si fermano qui: «Mi sembra chiaro che a scuola mia figlia viva una situazione di forte disagio. Abbiamo assistenti sociali che la seguono a casa, con loro la mia bambina lavora benissimo perché è trattata con grande attenzione, come si deve fare con tutti i bambini che hanno un problema come il suo. Da scuola, invece, non le danno neppure i compiti per casa».