Bimba di 11 anni annega in piscina mentre è in vacanza

Una bimba di 11 anni è morta annegata mentre giocava in piscina in un complesso turistico ad Ercolano (Napoli). È stata soccorsa dal 118, che ha tentato inutilmente di rianimarla. È accaduto poco dopo le 19. Indagano i Carabinieri.



Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata la bambina stava giocando in una delle piscine dell' Hotel «Punta Quattro Venti» , in via Marittima, ad Ercolano. Nell'albergo c' erano anche i suoi genitori. L' annegamento è avvenuto poco prima delle 19.



Sul posto è accorsa un' ambulanza del 118, che ha tentato di rianimare la bambina, ma inutilmente. Il pm della Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma. I carabinieri della sezione rilievi stanno verificando il rispetto della normativa di sicurezza nel complesso alberghiero. Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Luglio 2020, 20:52

