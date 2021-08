Bambina di 26 giorni ricoverata in terapia intensiva covid. I genitori positivi e non vaccinati

Ricoverata una bambina di 26 giorni risultata positiva al Covid. La piccola si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Meyer di Firenze: riesce a respirare solo con l'ausilio di un piccolo casco che le invia l'ossigeno necessario per sopravvivere.

La piccola, in ospedale da tre giorni, non sarebbe in pericolo di vita ma è sempre monitorata dai dottori. Avrebbe contratto il virus dal padre e dalla madre, entrambi risultati positivi al tampone nei giorni scorsi; ben presto il virus è arrivato alla bimba, è stata ricoverata con febbre alta all'ospedale delle Apuane e poi trasferita, a scopo precauzionale, a Firenze. La piccola – nata prematura – ha avuto bisogno anche appena uscita dal grembo materno di essere ventilata.

«Di fronte a una paziente così piccola e venuta al mondo prematura – ha spiegato a Il Tirreno il dottor Giuliano Biselli, direttore sanitario dell’ospedale delle Apuane – abbiamo valutato che fosse opportuno il trasferimento al Meyer».

Entrambi i genitori non sono ancora vaccinati, ma intenzionati a farlo appena possibile: avevano previsto di vaccinarsi nei prossimi giorni, ma non hanno fatto in tempo perché hanno contratto il Covid prima.

Il timore dei medici era che la situazione potesse repentinamente peggiorare: di qui la decisione di sottoporla a ventilazione assistita affinché i polmoni, ancora fragili, della piccola non venissero sottoposti a uno sforzo eccessivo. La madre è ricoverata insieme alla piccola, su suggerimento dei medici del Meyer che vogliono che stia accanto alla figlia, in isolamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 18:07

