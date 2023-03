Bambina precipita dalla finestra a scuola: «Si è buttata dopo un rimprovero della prof». Compagni in lacrime

di Redazione web

Una bambina è precipitata da una finestra della scuola media a Rapallo ed ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova. La piccola, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe precipitata verso il termine delle lezioni in una classe di prima media dell'Istituto comprensivo Rapallo, scuola Giustiniani: la dodicenne si sarebbe lanciata volontariamente, forse per un rimprovero da parte dell'insegnante, stando a quanto emerge dalle indagini della polizia.

Bambina precipita dalla finestra a scuola

L'alunna avrebbe avuto uno screzio con un compagno e per questo la professoressa l'aveva ripresa dicendole che forse le avrebbe messo una nota. A fine lezioni la ragazzina ha aperto la finestra e ha scavalcato. La docente ha provato a tenerla ma lei si è divincolata e si è lanciata nel vuoto, da una altezza di quasi sei metri.





Ricoverata al Gaslini di Genova

La bambina era cosciente quando i soccorritori sono arrivati. Ha riportato fratture multiple agli arti inferiori ed è ricoverata in ortopedia all'ospedale Gaslini. Le sue condizioni sono stabili. Secondo quanto riferito dalle prime persone che hanno avvicinato la bambina dopo la caduta, la dodicenne non ha risposto alle domande di chi le chiedeva cosa fosse successo.



Dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti emergerebbe che si sia trattato di un gesto volontario. Non è chiaro al momento il movente, se sia legato a episodi particolari o a motivi personali. La dodicenne, da quanto è emerso, ha genitori di origine magrebina ben integrati a Rapallo. Sono sotto choc i compagni di classe della dodicenne, ed è incredula e sconvolta l'insegnante che stava concludendo la lezione quando ha assistito alla caduta.

