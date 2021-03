Bambina di 12 anni muore impiccata in bagno: l'ipotesi di un'altra folle sfida su Tik Tok

Tragedia nel Torinese. Una bambina di 12 anni si è tolta la vita con la cintura dell'accappatoio stretta al collo e legata a una mensola.

E' accaduto domenica a Borgofranco, vicino ad Ivrea. Sul tragico fatto stanno indagando carabinieri della Compagnia di Ivrea. Il sospetto - riferisce Repubblica.it - è che non si tratti di un suicidio, ma di una sfida su Tik Tok, finita nel peggiore dei modi, come è successo a Palermo nel gennaio scorso, quando una bambina di 10 anni venne trovata impiccata in bagno sempre con una cintura di accappatoio.

Bambina morta dopo gioco su TikTok, il Garante apre un fascicolo anche su Facebook e Instagram

La piccola morta ieri sera a Borgofranco non ha lasciato biglietti e non ha mai parlato con nessuno di quella sfida con i genitori, ma gli investigatori che indagano sulla vicenda stanno cercando di chiarire se la ragazzina possa aver agito influenzata dal social del momento, purtroppo non nuovo a questo tipo di sfide pericolose.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA