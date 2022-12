Piacenza, Sofia scompare a 11 anni dopo l'uscita da scuola: ore d'ansia, ricerche in corso

di Redazione web

Ore di apprensione, a Piacenza, per una bimba di undici anni di nome Sofia scomparsa oggi alle 13 dopo l'uscita di scuola media Calvino. Quando è sparita la piccola indossava un giubbotto verde scuro, stivali neri, pantaloni neri e zaino arcobaleno. La madre ha dapprima diramato l'allarme attraverso amici e altri genitori su Whatsapp e quindi alle forze dell'ordine. Fino alla serata non si avevano notizie della bambina. Pare che Sofia abbia perso il bus per casa alla fermata di via Montebello e si sia incamminata verso via Raffalda.

Si ipotizza che possa aver perso il bus che prende ogni giorno per tornare a casa o che sia salita su una linea sbagliata. Le ricerche della polizia di estendono dal centro città alla stazione ferroviaria fino alla primissima periferia dove la bambina scomparsa abita con i genitori.

Dopo essere uscita da scuola in via Stradella dove è stata vista per l'ultima volta verso le 13 del 13 dicembre. Da quanto appreso avrebbe perso il bus sul quale saliva di solito per poi forse prenderne uno della linea 16 o 17 e potrebbe essersi persa. Chiunque la possa averla notata o la veda è pregato di chiamare il 113 o il 112. La questura di Piacenza ha appositamente diffusa la foto della bimba per agevolare le ricerche.

