Gli investigatori della polizia municipale hanno consegnato alla Procura di Napoli i risultati delle attività investigative che riguardano Balotelli, Catello Buonocore, il proprietario dello scooter e il titolare della concessione d'uso del molo di Mergellina dove Buonocore si è lanciato in acqua. Contestate anche violazioni del Testo Unico dell'Ambiente, l'abbandono di rifiuti pericolosi, il getto pericoloso di cose. Sarà ora il magistrato a cui verrà affidato il fascicolo a decidere le ipotesi di accusa da contestare ai quattro, alcuni dei quali ascoltati oggi come persone informate sui fatti. Gli investigatori della Capitaneria di Porto e del Reparto Ambientale della Polizia Municipale hanno avviato sabato scorso indagini d'iniziativa avviate anche sulla base del video diventato in poco tempo virale sul web. Ieri lo scooter è stato ritrovato in Via Andrea D'Isernia, nel centro della città.

Lunedì 8 Luglio 2019, 16:20

