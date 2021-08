Mario Balotelli, il Gip archivia le accuse di violenza sessuale nei suoi confronti

Il gip di Brescia ha archiviato le accuse di violenza sessuale nei confronti del calciatore Mario Balotelli, denunciato da una ragazza per una presunta violenza che sarebbe accaduta a Nizza. Il calciatore aveva denunciato la ragazza per un tentativo di estorsione alla Procura di Vicenza. «Balotelli è molto soddisfatto soprattutto dal punto di vista morale, la riteneva un'accusa infamante ed inaccettabile. Spiace per la giovane ragazza che si è dimostrata uno strumento nelle mani di adulti senza scrupoli» commentano i suoi legali, Francesca Coppi e Alessandro Moscatelli

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA