Balconi d'Italia, la classifica delle canzoni in tempi di coronavirus: vince l'Inno, poi Volare. Pinguini Tattici nucleari al top della Indie

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 18:18

Fratelli D’Italia vince classifica dai. In tempo di ristrettezze ai tempi del coronavirus l’appuntamento con i canti dal balcone è ormai diventato d’obbligo e l'di Mameli si conferma una hit.Il primo classificato è appunto Fratelli d'Italia, ma si aggiungono secondo la classifica dei(Meeting delle etichette indipendenti) altri pezzi classici come “ Volare” e “Il Cielo e’ sempre più blu”. Nella scena indie spopolano i Pinguini Tattici Nucleari con Diodato e Bello Figo.1 – Fratelli d’Italia (Mameli/Novaro) – Tradizione popolare2 – Volare – Nel blu dipinto di blu (Migliacci/Modugno) – Fonit Cetra3 – Il cielo e’ sempre piu’ blu (Rino Gaetano) – It4 – Romagna Mia (Secondo Casadei) – La Voce del Padrone – Casadei Sonora5 – O mia bela Madunina (Giovanni D’Anzi) – Canzone Popolare ex aequo con Napul’e’ di Pino Daniele (Daniele) – Emi ex aequo con Creuza de Ma (De Andre’/Pagani) – Dischi RicordiSeguono all’ottavo posto Azzurro (Conte/Pallavicini) per il Clan Edizioni Musicali, cantata da Adriano Celentano, al nono ex aequo arrivano insieme tre canzoni La Canzone del Sole (Mogol/Battisti) prodotta dalla Numero Uno, straordinariamente interpretata da Lucio Battisti, e con L’Italiano di Toto Cutugno, pubblicata da Carosello Records, e Viva L’Italia di Francesco De Gregori edito dalla RCA.Per quanto riguarda la musica Indie I Pinguini Tattici Nucleari sono ancora in testa, segue Diodato e Bello Figo col suo dissacrante Corona Virus. In Top 10 Rancore, Achille Lauro, Bugo&Morgan Elodie, Le Vibrazioni, Gualazzi e arriva Levante! In Top 20 Gazzelle, Punkreas, Ghali &Salmo, A’67 con Frankie Hi NRG, Jesto, Piero Pelù, Marracash&Elisa, Anastasio, Young Signorino e Psicologi!VideoIndieMusicLike è invece la classifica con i video più graditi e visitati on line, stilata sulla base degli artisti indipendenti presenti nella IML della settimana: in testa Diodato, seguito dall’hip-hop di Ghali&Salmo e da Le Vibrazioni . In Top 10 da Sanremo Irene Grandi, Gualazzi , Bugo&Morgan, poi ancora rap con Bello Figo, Enzo Dong &Dark Polo Gang, Paky e Drefgold & Fsk SatelliteDurante la reclusione parecchi artisti hanno realizzato live per i follower e c’è una classifica anche per gli hashtag più in voga:1. IO SUONO DA CASA – LA MUSICA NON SI FERMA2. IO SUONO A CASA ex aequo con A CASA CON VOI3. LA MUSICA NON SI FERMA4. MUSICA CONTRO IL CORONAVIRUS5. STAY AT HOME FESTIVAL6. LA CULTURA NON SI FERMA con I LIVE MEI, FONOPRINT, FERRARA SOTTO LE STELLE, BRONSON, CAMERA JAZZ e gli artisti dell’Emilia Romagna e tanti altri e ex aequo NON FERMIAMO LA CULTURA con gli artisti napoletanni7. STAY ON8. A CASA LIVE9. CONCERTI IN QUARANTENA10. ARTE PER LA LIBERTA’ & CONCERTI LONTANI PER STARE VICINI