Il vicino disturba la coppietta con atti osceni: pensionato multato per 10 mila euro

Non potevano più rilassarsi nel balcone di casa perché ogni volta il vicino li "costringeva" ad assistere a spettacolini decisamente hot. Ma stavolta il 68enne, pensionato bellunese, non ha avuto scampo: è stato colto in flagranza dagli agenti della squadra Volanti della Questura.Il vizietto è costato caro al pensionato: la polizia giovedì gli ha notificato un verbale di contestazione per gli atti osceni che prevede il pagamento di una sanzione di 10mila euro. Il reato infatti è stato depenalizzato: ha come conseguenza un procedimento penale solo se gli atti osceni avvengono in luoghi frequentati da minori. E il maniaco si era scelto bene le sue vittime. Aveva scelto quella coppietta di fidanzati, che abita proprio vicino a lui. La coppia stanca di assistere ogni sera a spettacoli non desiderati ha chiamato la polizia per denunciare.