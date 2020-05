Coronavirus, forzano il lockdown e vanno a fare il bagno alle terme: multati

Vanno a fare ile due giovani vengono multati dalla Guardia di Finanza di Siena. Durante un controllo garantito per il rispetto delle, i militari hanno sorpreso per 23 anni immersi nelle acque delle vasche all'aperto delle terme di Petriolo , nel comune di).Non sono fatica i militari sono riusciti a uscire dall'acqua i due giovani, entrambi italiani e residenti nella provincia senese, che sono stati invitati a fare immediatamente rientro presso le loro aree. Per entrambi è scattata la sanzione amministrativa di 533 euro.