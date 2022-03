Pesaro, va in bagno durante il turno di lavoro e non rientra: i colleghi lo trovano morto

È stato trovato morto a 38 anni all’interno di un bagno del suo luogo di lavoro. La tragedia si è consumata ieri mattina in un’azienda della zona artigianale di Vallefoglia in provincia di Pesaro.

Alcuni colleghi dell’uomo, un operaio di un'azienda del pesarese, si sono insospettiti perché non rientrava al suo posto di lavoro e sono andati a verificare se stesse bene. Aperta la porta, la tragica scoperta: era già privo di vita. La notizia è riportata da Il Corriere Adriatico.

Il corpo senza vita del 38enne era a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo ma senza successo. Resta da chiarire la causa della morte, non si esclude alcuna ipotesi. L'uomo, originario di Rimini, si era trasferito in zona per lavoro. Sul posto i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 16:35

