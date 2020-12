Marina Serra di Tricase. Fare un tuffo in una delle più belle piscine naturali al mondo, non compare nel nuovo Dpcm...cosi' a Tricase il bagno si fa tutto l'anno. È giovedì 17 dicembre 2020. Ore 12 circa. Da queste parti il mare diventa un elemento di vita quotidiana , merito anche di una "bellezza unica", incastonata su una costa mozzafiato in acque cristalline e incontaminate. Non sono pochi i giovani e meno giovani, che in estate è in inverno si tuffano nelle acque terapeutiche, tinte d'azzurro, verde e blu: «Da quello che abbiamo sperimentato (tutto l'anno, da tanti anni), spiega uno dei fedelissimi bagnanti, facendo il bagno in queste acque, nessuno è mai risultato positivo al virus influenzale. Con i tempi che corrono.... sembra una buona notizia».

(Pino Greco)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA