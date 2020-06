Fare il bagno in mare senza paura di vivere contagiati si può. La rassicurazione arriva dall'Istituto superiore di Sanità (



Nel primo piano pubblicato oggi sul sito dell'Iss viene spiegato che «assume scarsa rilevanza il rischio correlato alla potenziale contaminazione delle acque da reflui o da escrementi infetti presenti a monte dell'area di balneazione o diffusi da imbarcazioni.

Le misure di controllo e monitoraggio a carattere ambientale e sanitario applicate in base alla normativa vigente, infatti, sono anche suscettibilità del virus alle variabili ambientali necessarie a trascurare il rischio ».



In spiaggiarestano vietati gli assembramenti, le feste gli eventi musicali se non solo di ascolto. Gli accessi agli stabilimenti attrezzati prescritti dalla prenotazione, mentre per le spiagge libere, dove la sorveglianza risulta di difficile praticabilità, sono chiamati i sindaci e gli altri soggetti locali competenti ad applicare le misure di riduzione del rischio.

