Un solo bagno per 50 bambine delle scuole elementari e per le maestre, i genitori protestano: «Chiamiamo i Nas»

Sembrava solo un problema transitorio, ma così non sembra visto che dallo scorso ottobre, c'è un solo bagno per 50 bambine nella scuola primaria Luigi Ferrari di Rimini. E dopo ripetute richieste ai dirigenti dell'istituto, i genitori delle alunne hanno deciso di chiamare i carabinieri del Nas, nonostante la replica della dirigenza abbia sottolineato che si trattasse di «tempi tecnici per la riparazione, ma garantito il servizio in sicurezza», scrive il Corriere di Romagna.

Mesi senza bagno

La scuola Ferrari, inaugurata lo scorso settembre, sin dall'inizio avrebbe avuto problemi di pressione dell'acqua. «I problemi sono partiti a ottobre, in corrispondenza dei lavori sulle tubature di piazzale Battistini. Nel dettaglio, si trattava di criticità transitorie che interessavano la pressione dell’acqua», hanno segnalato i genitori, mentre poche settimane dopo il bagno delle studentesse al secondo piano, che viene usato da 50 bambine, dalla prima alla quinta elementare è diventato inagibile.

Bagno con le maestre

Ora, nella scuola, il bagno delle maestre, viene condiviso da una cinquantina di alunne: un unico water e un lavandino usato anche da donne adulte, come soluzione non piace proprio ai genitori, preoccupati dalla diffusione di possibili virus e dai disagi provocati da continue otturazione dei servizi.

Parla la vicesindaca

Anche la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini, sta tentando di chiarire la vicenda, che coinvolgerebbe anche una ditta appaltata in ritardo con i lavori di manutenzione: «Prima di Natale è stata risolta una perdita nel bagno delle femmine al secondo piano ma nel sistemarla, gli addetti si sono accorti dell’esistenza di altre...è stato necessario inibire l’uso di quel bagno, ma la scuola ne conta 2 per ognuno dei due piani, uno destinato agli allievi e uno alle allieve (entrambi con 6 water l’uno), oltre al bagno delle maestre».

