Bagnante si tuffa in mare e muore: stroncato da un malore. Choc all'Isola delle Femmine

Tragedia in mare a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Un uomo di 61 anni, palermitano, è morto questa mattina dopo che si era tuffato insieme al figlio nella spiaggia libera nei pressi del lido Maracaibo. I primi a soccorrere l'uomo sono stati i bagnini del lido. Hanno portato l'uomo a riva e hanno iniziato il massaggio cardiaco. Non c'è stato nulla da fare.

Anche i sanitari del 118 intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso. Il figlio è stato anche lui soccorso dai bagnanti. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 14:33

