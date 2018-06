Orrore a Bagheria, dove oggi gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese Stefania Gallì, nei confronti dei due genitori accusati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Dietro l'operazione, undici anni di abusi sessuali da parte del padre, percosse, maltrattamenti e minacce di cui, secondo gli investigatori, la madre sarebbe stata al corrente. Il papà dovrà anche rispondere del reato di violenza sessuale aggravata.



Le indagini hanno preso il via dalla denuncia della figlia, oggi ventunenne, che a 18 anni si è presentata nei locali della questura di Palermo raccontando la sua terribile storia. La ragazza ha detto di essere stata oggetto «delle costanti attenzioni sessuali da parte del padre» sin da quando aveva 7 anni. Quasi ogni giorno, l'uomo l'avrebbe costretta a spogliarsi e ad avere rapporti sessuali, seguiti poi dalle percosse, dai maltrattamenti e dalle minacce.



Nel 2016, dopo la denuncia e i primi riscontri ottenuti grazie alle indagini e all'acquisizione di certificazioni sanitarie, la ragazza è stata allontanata dalla casa dei genitori e trasferita in una struttura protetta. Padre e madre, in particolare quest'utlima, avrebbero comunque tentato di contattarla «ingenerando - scrivono gli investigatori - nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e di lavoro».

