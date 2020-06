Da oggi vietato il bagaglio a mano negli aerei, l'Enac: «Motivi sanitari»

Addio al bagaglio a mano nelle cappelliere degli aerei. È confermata una delle principali novità delle misure da adottare per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid 19 . A prevederlo è la nota del ministero della Salute che l' Enac ha trasmesso alle compagnie aeree. Nota che conferma le condizioni necessarie per derogare all'obbligo di distanziamento indicate nell'allegato 15 del Dpcm dell'11 giugno scorso. Per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l'utilizzo delle cappelliere.Secondo quanto spiegano fonti aeronautica, l'applicazione di queste misure è imminente, il tempo necessario per consentire ai vettori di adeguarsi alle nuove disposizioni. Inoltre, per quanto riguarda la misurazione della temperatura, il controllo deve essere effettuato prima dell'accesso all'aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l'accesso a bordo). Non è, pertanto, necessario un ulteriore controllo come prima indicato se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all'ingresso dell'aerostazione e comunque prima dell'imbarco. Per quanto riguarda la autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid 19 negli ultimi due giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi e l'impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l'insorgenza di sintomatologia Covid 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall'aeromobile, è stato fornito dal Ministero della salute il modello che deve essere compilato dal passeggero - preferibilmente in modalità elettronica - e consegnato al vettore prima della partenza.L'obbligo di distanziamento, si ricorda nella nota, deve essere rispettato da tutti i vettori a prescindere dalla nazionalità e che tutte le condizioni per derogare al distanziamento devono sussistere contemporaneamente. Ove anche una sola delle predette condizioni non sia osservata, il distanziamento deve essere mantenuto.