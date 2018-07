Va a trovare l'anziana madre â€‹e trova la badante che dorme ubriaca

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna a casa all’improvviso e trova la badante stesa sul letto ubriaca e priva di sensi dopo essersi scolata una bottiglia di caffe sport. Il fatto è accaduto l’altra sera nel quartiere Adriatico di Anconaa pochi passi dallo stadio Dorico. A raccontare l’intera vicenda un pensionato anconetano peraltro molto conosciuto nel quartiere per aver diretto per diversi anni una filiale di un istituto di credito.L’uomo attorno alle 22 si è accorto che il caricabatterie del telefono che aveva in casa era andato fuori uso. Da qui la decisione di raggiungere la casa della madre affetta da demenza senile che si trova a pochi metri da dove risiede l’uomo. La madre dormiva sul letto mentre la badante si era scolata una bottiglia di caffe sport.