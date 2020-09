La badante va da un amico e abbandona l'anziano 80enne per un'ora nell'auto sotto il sole

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lascia l’anziano in macchina per oltre un'ora sotto il sole cocente.Brutta avventura per un anziano di circa 80 anni che è stato lasciato dalla badante in una macchina parcheggiata sotto il sole cocente fino a che non è arrivata sul posto una pattuglia della Polizia MunicipaleÉ successo adin piazzale Loreto dove l’anziano residente dalle parti di Ostra Vetere era arrivato in compagnia della badante che una volta parcheggiata l’auto si è allontanata per andare ad incontrare un conoscente. Con il passare dei minuti alcune persone hanno notato l’uomo andare in sofferenza al punto tale che sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale. L’anziano era in uno stato di sofferenza quanto è bastato per richiedere l’intervento del 118. L’anziano per accertamenti è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette