La baby influencer è in diretta, uomo entra e si mostra nudo: mamme sotto choc. «Mi sono messa a urlare»

Una vicenda terribile, che ha letteralmente sconvolto una famiglia. Accade in Abruzzo dove una bambina di 8 anni, baby influencer e attrice e modella in erba, era in diretta su Instagram quando uno sconosciuto ha chiesto di partecipare e, attivata la fotocamera, si è mostrato con le parti intime nude. Collegati in quel momento, oltre a tanti bambini, c'erano anche le loro mamme, e anche la mamma della stessa baby attrice, che al quotidiano Il Messaggero ha raccontato il suo disagio per quanto avvenuto.

«La diretta era iniziata da pochi minuti – racconta la mamma – Io ero entrata con il mio profilo, ma c’erano anche altre mamme e bambini, in tutto eravamo una decina in collegamento. Mia figlia, che stava accanto a me, ha accettato la richiesta per entrare di un account sconosciuto, pensando che fosse una sua amichetta con il profilo del papà». E invece quell'uomo si è mostrato nudo, dopo essersi insinuato in modo subdolo, con un profilo falso privo di nome e immagine, che ovviamente nel frattempo è già sparito dai social: l'episodio è stato subito segnalato alla Polizia postale, e i genitori della bambina presenteranno una denuncia formale.

«Io mi sono messa ad urlare a tutti di uscire subito dalla diretta, tant’è che non l’ho neanche salvata, ma ho fatto uno screenshot che adesso daremo come prova alla Polpost, mentre mia figlia ha iniziato a piangere e a chiedermi se aveva sbagliato», prosegue la mamma, che si dice dispiaciuta per sua figlia e per gli altri bambini che «dal mondo dei balocchi in cui vivono si sono ritrovati di fronte una realtà che per loro dovrebbe essere sconosciuta, quella dei pedofili». Su Instagram la bambina ha già oltre 21mila follower, eppure, dice la madre, «ogni giorno ne blocco almeno 30 perché vado a controllarli tutti e vedo se hanno a loro volta dei follower, una foto, se pubblicano qualcosa, è un modo per capire chi c’è dietro e tutelare la bambina».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 17:29

