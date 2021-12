Baby gang ad Ancona, la Questura chiama la mamma che ha denunciato. Ma Eleonora Daniele replica così

Storie Italiane torna sul caso della baby gang di Ancona. Una gang composta da circa 150 membri che stanno facendo paura anche alle istituzioni, tanto che lo stesso sindaco della città nella diretta di ieri aveva ammesso di avere paura. Oggi, una delle mamme che ha denunciato, dopo 3 atti di violenza ai danni del figlio, racconta degli aggiornamenti.

Patrizia ha spiegato di essere stata chiamata dalla Questura: «Mi hanno detto di collaborare con loro e mi hanno detto che a breve mi saranno risposte. Io so che le forze dell'ordine stanno facendo il possibile, io volevo stimolare ai piani alti di cercare di darci delle risposte, il mio obiettivo e di tutti i genitori è sì di avere giustizia. Confesso che sono stata tentata di farmi giustizia da sola, ma ho voluto fare qualcosa per la città e abbiamo dei progetti come City angel e Moige per monitorare e tutelare i ragazzi in questa città».

Eleonora però in diretta si indigna e spiega: «Ti hanno detto di stare tranquilla, ma io non mi fermo fino a quando non bloccheranno questa onda enorme di violenza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 11:50

