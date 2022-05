Ucraina, «noi, 2 mesi di buio e paura nella catacomba di Azovstal»

Loro ce l'hanno fatta. Sono usciti dopo due mesi dalle catacombe della Azovstal e hanno imboccato la strada verso la salvezza, con un convoglio di auto e pulmini protetto solo dalle bandiere della Croce rossa e delle Nazioni Unite. Sono un manipolo di civili, anziani, donne e bambini a cui i russi hanno permesso di lasciare l'acciaieria tana degli ultimi difensori di Mariupol, in quello che è stato il primo vero cessate il fuoco nella città martire: è durato due giorni, ieri hanno riconciato a bombardare. Sono 126 da sabato le persone che hanno avuto un salvacondotto, secondo il ministero della Difesa russo: «In 56 hanno deciso di restare a Donetsk», in territorio sotto il controllo di Mosca. Gli altri sono arrivati a Zaporizhzhia: hanno dovuto superare 26 check point dell'esercito russo su un percorso di 227 chilometri. E mentre arrivavano a destinazione, a Mariupol una pioggia di bombe cadeva sull'acciaieria: tregua finita. E nei meandri della Azovstal ci sono ancora 200 civili, «tra cui 20 bambini», dicono gli ucraini.

Mariupol, bambini costretti a bere acqua piovana dalle pozzanghere



E la sotto è l'inferno. Racconta alle telecamere della Bbc Natalia Usmanova, appena scesa da un bus all'Epicenter di Zaporizhzhia: «Non abbiamo più visto la luce del sole, avevamo paura». «Ci siamo nascosti nei cunicoli per una libera scelta, insieme ai lavoratori della fabbrica, per salvarci». Poi però, l'assedio e i bombardamenti. «Erano così forti e così vicino a noi, ero sicura che non sarei sopravvissuta». Due mesi al buio, con poco cibo, poca acqua, nessuna igiene: «Andavano in bagno, per così dire, alla luce della torcia elettrica. Per i nostri bisogni usavamo dei sacchetti di plastica».

