Azione Cattolica invita i cristiani a indossare una maglia rossa per ricordare le morti in mare

Sabato 7 Luglio 2018

Città del Vaticano - L'Azione Cattolica invita i suoi membri ad indossare «una maglietta rossa, come il rosso del sangue che sporca le magliette di tanti bambini morti in mare durante le traversate nel Mediterraneo». L'associazione aderisce così alla protesta dell’Associazione Libera e don Luigi Ciotti per l’iniziativa lanciata per oggi, 7 luglio, con l’invito a indossare un indumento di colore rosso «per fermare l’emorragia di umanità».«Di rosso - si legge in una nota - arrivano tanti bambini, vestiti così dalle madri nella speranza che, in caso di naufragio, quel colore richiami l’attenzione dei soccorritori. Rossa è anche la vergogna di un’Europa che gioca allo scarica-barile con il problema dei migranti».