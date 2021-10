Azienda regala ai dipendenti biglietti aerei in prima classe e 10mila euro: «Godetevi il premio meritato»

Biglietti aerei in prima classe, lusso e soldi necessari per godersi il viaggio. Ai dipendenti di Spanx, valutata 1,2 miliardi di dollari, è stata regalata una vacanza da sogno. A premiarli ci ha pensato la CEO Sara Blakely. Come riporta il Daily Mail, la decisione riguardava una meta di tutto il mondo a piacere e il dono è stato un modo per ringraziare i colleghi del lavoro svolto fino a ora.

Leggi anche > Angelina Jolie a Roma, cena con vista Colosseo al ristorante stellato: «Ecco il suo menu»

Il traguardo da festeggiare era l'acquisto di una quota di maggioranza da parte di Blackstone. «Essere qui oggi e pensare a ciò che siamo stati in grado di fare è motivo di grande orgoglio - spiega Blakely sui social -. Abbiamo reso la lingerie modellante femminile qualcosa di spendibile nell'ambito del business. Questo è un punto di partenza per le imprenditrici».

La donna ha fondato Spanx nel 2000 con soli 5mila dollari e per ringraziare i lavoratori che contribuiscono al successo dell'azienda, ha deciso di concedere loro un viaggio di lusso per due. «Se viaggi con qualcuno e ti concedi una vacanza, probabilmente vorrai andare in un bell'albergo o vorrai andare a cena in posti eleganti mai visti prima - continua Blakely - per questo motivo abbiamo deciso di concedere 10.000 dollari a tutti i dipendenti, affinché possano godersi il meritato premio senza pensare a niente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA