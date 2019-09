L'azienda che paga i lavoratori per andare in vacanza: «Più di 6800 euro all'anno per dipendente»

I segreti per mantenere l'abbronzatura dopo le vacanze estive

Martedì 3 Settembre 2019, 21:43

Una iniziativa che rivoluziona e surclassa il classico concetto di ferie pagate. C'è un', infatti, che per il bene dei propriha deciso dicon undecisamente ragguardevole.La, un'impresa hi-tech statunitense, è nata come startup nel 2012 e, dai dieci dipendenti iniziali, oggi dà lavoro a 200 persone in tutto il mondo. Una escalation notevole, che in poco tempo ha fruttato notevoli introiti all'azienda. Ora, però, il fondatore di FullContact,, ha deciso di introdurre un contributo per iche vogliono andare ininsieme alle loro famiglie. Ogni anno, tutti i lavoratori hanno diritto a(oltre) per godersi il massimo relax nei luoghi più suggestivi del mondo, dall'Islanda al Giappone, passando per Kenya, Indonesia e Costa Rica.Via libera alle, quindi, ma ci sono anche delle regole da seguire. L'obiettivo di Bart Lorang è che i suoi dipendenti stacchino davvero dal lavoro e dalla routine quotidiana, quindi è assolutamente vietato rispondere a telefonate, messaggi o e-mail. Dal momento cheè un'azienda attiva nella information technology, però, i dispositivi elettronici sono comunque ammessi e, anzi, i dipendenti sono obbligati a scattare foto dei paesaggi mozzafiato, che andranno poi condivise anche con i colleghi.Il ceo dell'azienda, per motivare le ragioni della sua scelta, ha citato diversi studi secondo i quali avere più tempo per andare in vacanza aiuta a dormire meglio e anche a vivere più a lungo. «In questo modo, si viene a creare una struttura lavorativa più sana. L'idea mi è venuta dopo una vacanza in Egitto con la mia futura moglie: lei era preoccupata per me, eravamo alle Piramidi e non mi staccavo dal telefono per controllare la posta elettronica» - ha spiegato Lorang a Money.com - «Nel 2012, quando ci siamo sposati, temevo che la mia dipendenza dal lavoro potesse rovinare la nostra luna di miele. Quindi ho deciso di avviare quest'esperimento: non importa che i dipendenti siano single o con quattro figli, tutti riceveranno la stessa quantità e potranno scegliere cosa fare. Ho calcolato la cifra di 7500 dollari in base al costo per una famiglia di quattro persone in un buon resort in Messico».