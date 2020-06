Azienda Italia lancia l'allarme: «1.5 milioni di disoccupati in arrivo, prepariamoci per una guerra». 

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 20:42

Si è concluso oggi, in concomitanza con gli Stati Generali di villa Pamphili, il secondo turno degli incontri dell'associazione con i rappresentanti di Camera e Senato, in cui è stato presentato il«Siamo consapevoli della gravità del momento e proprio per questo della necessaria concordia tra le parti sociali e politiche per adottare soluzioni urgenti, efficaci e non più rimandabili», così Karim Shahir Barzegar il Presidente di Azienda Italia, che raccoglie migliaia di imprese, professionisti, docenti universitari, ricercatori, autonomi e commercianti, durante l'incontro di oggi in cui è stato presentato il Piano Strategico Italia 2050.Azienda Italia ha concluso la seconda settimana di dialogo e ascolto lanciando un appello pubblico: «Secondo i nostri calcoli purtroppo avremo a settembre 1.5 milioni di disoccupati in più. Un disastro per il sistema-Paese paragonabile al bilancio di una guerra. Per la ricostruzione del dopo-guerra, chiamiamo a raccolta chi ha esperienza concreta nel rimettere in sesto l'azienda-Italia: civil servants che vogliano tornare a credere in un'Italia protagonista nel mondo».