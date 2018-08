Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per il suo compleannoregala una. Laha mandato i suoi 23 dipendenti, e rispettive famiglie, ain occasione del 30esimo anno di attività per festeggiare tutti insieme il lavoro svolto negli anni e il successo dovuto a ogni singolo impiegato.Erika Mascheroni e Andrea Meloni, titolari dell'azienda specializzata nella stampa di cataloghi, depliant, volantini e cartelli, hanno voluto ringraziare in questo modo le persone che hanno lavorato e che lavorano per loro, sostenendo che se si è arrivati a questo punto è grazie soprattutto a loro. Come riporta il Corriere.it a raccontare quello che è successo sono stati loro con un video sul sito di Confartigianato Imprese Varese.La scelta è caduta su Tenerife dove si è trasferita un'ex dipendente a cui i titolari sono molto legati e che volevano partecipasse alla "festa". Erika e Andrea sono soci, ma anche una coppia, e vedono l'azienda come una grande famiglia, così hanno scelto di trascorrere 6 giorni tutti insieme in un resort. Tutti i dipendenti sono giovani: hanno dai 23 ai 35 anni e due di loro sono stranieri, uno marocchino, l'altro egiziano.