Avvocato stroncato da malore sotto gli occhi di un amico: aveva 43 anni

Si è accasciato a terra e neanche l’amico che in quel momento aveva incrociato durante la passeggiata con il cane e con il quale si era fermato per una chiacchierata ha potuto far niente per salvarlo. E' successo ad Atri (Teramo). Potrebbe essere deceduto per un infarto fulminante l’avvocato atriano 43enne Lorenzo Literio. Domani mattina sul suo corpo l’anatomopatologa Gina Quagione, su disposizione del pm di turno Stefano Giovagnoni, eseguirà l’autopsia per avere conferma della causa del decesso avvenuto venerdì. Recentemente il professionista, molto conosciuto in zona, pare che avesse già avuto segnali di un malore. Probabilmente però non gli aveva dato troppo peso. Increduli per l’accaduto gli amici. «Un colpo al cuore questa notizia. Ciao Lorenzo. La tua allegria e gentilezza non la dimenticherò mai. Che vita crudele…», ha scritto un amico, pure lui avvocato, sul proprio profilo Facebook.