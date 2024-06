Avvocato denuncia l'avvelenamento dei suoi tre cani sui social e finisce a processo: «Li ha uccisi lui». Rischia sei anni di carcere

di Redazione Web

«Il cerchio si sta stringendo, hai lasciato delle tracce. Mi fai ribrezzo», ha scritto il 6 febbraio 2021 Marco Battellini, un noto avvocato di 64 anni di Macerata, pubblicando un post su Facebook in cui spiegava che, quella mattina, aveva trovato i suoi tre setter inglesi morti lungo il vialetto della sua casa di Sirolo (Ancona). Per il grave episodio i carabinieri forestali hanno aperto un'indagine alla fine della quale, però, il dito è stato puntato proprio contro il padrone dei tre cani. E adesso Marco Battellini rischia fino a sei anni di carcere.

Cosa è successo

L'avvocato Battellini è molto noto sui social. Sugli account Facebook e Instagram è solito scrivere della sua simpatia nei confronti dei partiti di destra e vanta di essere il rappresentante della Guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon. È un convinto no vax e, quando ha visto che i suoi cani erano morti, era fermamente convinto del fatto che li avessero uccisi per le sue scelte politiche, ha spiegato il Corriere della Sera.

I militari, al tempo, avevano chiesto di poter vedere i cani, ma l'uomo aveva spiegato che li aveva già mandati in una struttura per l'incenerimento. E qui i primi sospetti: perché mandarli in quella struttura e non presentare denuncia? Così i carabinieri si sono recati sul luogo e hanno fermato la procedura. Hanno preso i corpi degli animali e hanno poi svolto l'autopsia. Secondo i risultati i tre setter sono morti a causa di un avvelenamento: nel corpo erano presenti tracce di topicida mischiato a carne di pollo.

Il processo

Dopo i risultati dell'autopsia, i carabinieri hanno interrogato Battellini, che ha spiegato loro come avesse acquistato il veleno perché temeva di avere dei topi nel giardino. Ma la motivazione non ha convinto i militari, che hanno portato in tribunale l'avvocato. La prima udienza, alla quale Lav ed Enpa hanno chiesto di essere parte civile al processo, si è svolta nella prima settimana di giugno. La pena per l'uccisione di cani è di due anni e, visto che le vittime sono tre, Marco Battellini rischia sei anni di carcere.

