Avvocato aggredito di mattina e in pieno centro con mazza baseball: trauma cranico

Un avvocato napoletano è stato aggredito questa mattina a pochi passi da piazza Borsa, nel centro cittadino. L'uomo intorno alle 6.30 si stava dirigendo verso una delle traverse di corso Umberto per prendere la propria automobile dal garage dove la parcheggia abitualmente, quando è stato raggiunto dai suoi aggressori.Due uomini a bordo di un'auto hanno affiancato l'avvocato e sono scesi dal veicolo colpendolo ripetutamente con pugni, calci e una mazza da baseball con la quale lo hanno ferito alla testa. Il raid violento è durato una manciata di secondi dopo i quali la vittima, di 46 anni ed esperto civilista, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Loreto Mare dove i medici gli hanno suturato le ferite e monitorato il trauma cranico riportato.Per l'avvocato aggredito la prognosi è di quattordici giorni. Sulla vicenda indaga la polizia: agli agenti l'uomo ha riferito di non conoscere i suoi aggressori, ma non si esclude che il raid punitivo possa in qualche modo essere collegato al lavoro della vittima.