Pauroso incendio nella notte: a fuoco azienda di rifiuti. Scuole chiuse. Messaggi ai militari: «Non uscite»

LE CAUSE DEL ROGO E COSA HA PRESO FUOCO

Non è ancora chiaro che cosa abbia dato il via all'incendio, tuttavia i tecnici non escludono un fenomeno di autocombustione. Ad essere interessati dall'incendio sono stati 3.000 quintali di materiale non riciclabile.

Sabato 12 Ottobre 2019, 08:35

Un terribileè divampato nella notte del 12 ottobre neldell'azienda di rifiutidi, nella zona industriale della città, più precisamente in un capannone dell'impianto di compostaggio e trattamento rifiuti di via De Zan. Non risultano esserci persone ferite.Una coltre di, scaturita dal rogo di materiale ingombrante e, ha invaso il cielo, bisognerà adesso capire se vi siano rischi per la salute o meno. Sul posto stanno lavorando i tecnici dell'Arpa, i vigili del fuoco di Pordenone e Maniago, anche con il nucleo Nbcr e i carabinieri.La nuvola di fumo she si è sprigionata dal rogo per adesso ha solo lambito Aviano ma si è spostata in direzione base aerea militare e Roveredo.I tecnici dell'Arpa Fvg finora avrebbero escluso problemi di natura ambientale, secondo le prime analisi. Va comunque detto che i risultati definitivi dei campionamenti dell'aria arriveranno tra due giorni. In attesa che i tecnici dell'Arpa diano risposte sugli eventuali rischi per la popolazione, il sindaco di Roveredo ha consigliato ai cittadini di restare chiusi in casa.Fonti non ufficiali hanno fatto sapere che l'Aeronautica militare italiana si è mossa per informare singolarmente con messaggi, mail e whatsapp i militari e il personale della base aerea militare di Aviano, dove sono stanziati anche i caccia bombardieri e gli elicotteri del 31esimo fighter wing, consigliando tutti di non svolgere attività all'aria aperta.le scuole sono rimaste chiuse in via precauzionale, lo comunica il sindaco Paolo Nadal. Il fumo scaturito dall'incendio, infatti, si sta dirigendo verso la vicina cittadina. Non risultano esserci provvedimenti simili ad Aviano.Il sindaco della cittadina, Marco Sartini, a causa del cattivo odore che sta arrivando ha consigliato i cittadini di tenere porte e finestre chiuse, non fare attività all'aperto e non consumare ortaggi dell'orto.