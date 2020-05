Militare Usa precipita dalla finestra dell'appartamento: è gravissimo

Un militare di stanza alla Base Usaf di Aviano è precipitato dalla finestra di un appartamento in via Carducci a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Il giovane è in gravi condizioni ed è stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Sacile, coadiuvati dai militari della stazione di Fontanafredda. Sono in corso i rilievi per capire la causa della caduta. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 10:52

