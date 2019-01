Impiegata comunale stroncata da malore: addio ad Annamaria

Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un improvviso ma anche inatteso malore ha stroncato la vita di Annarita Di Bastiano Di Biase, notissima dipendente del Comune di Avezzano e sorella del primario di oculistica dottor Walter. All’età di 61 anni la signora Annarita, sposata e madre esemplare era benvoluta da tutti non solo dai colleghi che le lavoravano accanto in Amministrazione ma anche da tutti i cittadini avezzanesi che la conoscevano e la stimavano. L’Amministrazione comunale di Avezzano le ha dedicato un ampio spazio sul sito del Comune che ha registrato centinaia di accessi celebrandone le qualità professionali e esistenziali. I funerali avranno luogo oggi alle ore 11 e 30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore in San Rocco. Dopo il Rito Funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Avezzano. La città impietrita per la morte della Di Bastiano