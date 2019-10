Un minuto di applausi per Sveva, la piccola giocatrice di basket morta di cancro a 8 anni

Un minuto di applausi per te piccola grande Sveva, su tutti i campi da basket nel weekend, come disposto dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Un minuto di applausi per la tua forza. Un minuto di applausi per il tuo coraggio. Un minuto di applausi per i tuoi meravigliosi sorrisi. Un minuto di applausi per la tua straordinaria voglia di vivere

Giovedì 3 Ottobre 2019, 13:07

Non un minuto di silenzio, mascroscianti: è così che il mondo delomaggerà la memoria di, la bimba triestina dimorta di cancro lunedì scorso. Lei, che amava il basket e in particolare la squadra della sua città, ha già ricevuto tanti omaggi ma ora arriva anche quello ufficiale dellaL'iniziativa nasce proprio dalla, che ha proposto l'idea alla Federbasket e trovato l'approvazione del presidente Gianni Petrucci. Il prossimo weekend, su tutti i campi di tutte le categorie, prima delle partite sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di, ma invece del silenzio, il pubblico potrà ricordare la piccola con un lungo e scrosciante applauso. Un encomio ufficiale al coraggio della bambina e della sua famiglia, che per un anno e mezzo ha combattuto accanto a Sveva, ma anche a tutti i bambini e ai familiari che devono affrontare malattie terribili.Dopo il comunicato ufficiale della Federbasket, laha dedicato un post su Facebook a Sveva: «».La piccola Sveva, già durante il periodo della malattia, aveva ricevuto la solidarietà di un'intera città e soprattutto del pubblico cestistico triestino. I tifosi di Trieste, in più occasioni, avevano mostrato vicinanza alla bambina e alla famiglia, esponendo il suo nome in tutta la Curva Nord. E la società cestistica aveva anche scelto un hashtag ad hoc: #iotifoSveva.