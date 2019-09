Vincenzo, 16 anni, ucciso da un pirata della strada: si costituisce un ragazzo di 21 anni

Ieri pomeriggio si è costituito al commissariato di polizia di Aversa (Caserta) il giovane di 21 anni di Aversa che ha provocato l'incidente mortale venerdì poco prima della mezzanotte di venerdì, dove ha perso la vita, 16 anni di Casaluce ().Lo schianto frontale è avvenuto in via Gramsci, ad Aversa, nei pressi dell'ospedale Giuseppe Moscati. Il giovane di appena 16 anni, viaggiava a bordo di uno scooter con un amico che è rimasto ferito non in maniera grave. Il conducente della vettura, una Peugeot, gli ha tagliato la strada ed è scappato senza prestare soccorso. Si è presentato, nel pomeriggio di ieri, accompagnato dal suo avvocato e dai genitori al commissariato di polizia dove è stato fermato, secondo le accuse della Procura di Napoli Nord, con l'accusa di omicidio stradale