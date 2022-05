Avellino, ragazza di 27 anni minaccia una 25enne di diffondere video hard ed estorce 9mila euro

Ha estorto in modo continuativo più di 9mila euro a una sua coetanea. Una 27enne di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, ha minacciato una 25enne di diffondere un video hard in cui era la protagonista e, adesso, è finita agli arresti domiciliari con l'accusa di estorsione continuata in concorso.

Dalle indagini, iniziate nel 2020, è emerso che la donna avrebbe preso di mira una 25enne, minacciandola di diffondere un video che mostrava la vittima durante un rapporto sessuale. Per evitare la pubblicazione, la 27enne pretendeva denaro, a più riprese, in contanti e in parte attraverso ricariche, per una somma di 9mila euro. Ma per la 25enne, l'incubo si è finalmente concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 14:10

