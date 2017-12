Tragedia di Natale: moglie e marito muoiono insieme dopo una vita d'amore

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Muoiono a distanza di poche ore dopo una vita di intenso amore. Alla vigilia di Natale è morto Saverio Rega di 83 anni di Avella, i funerali si sono celebrati il giorno di Natale. Nel giorno delle esequie si è spenta la moglie Annunziata Pipola, anch’essa di 83 anni che non aveva potuto assistere ai funerali del marito perché ricoverata.Rega era stato investito nei mesi scorsi a Sperone da un’auto sulla via Nazionale. Da allora però non si era più ripreso. Nel frattempo anche la moglie era stata ricoverata, si trovava al Moscati in terapia intensiva quando è deceduta.I due funerali si sono tenuti nella chiesa di Avella nella giornata di Natale e ieri mattina, celebrati da don Giuseppe Parisi.