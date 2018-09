Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il numero diera giusto, solo che era di un'altra auto ed era sistemato in maniera posticcia sul retro di un carrello che trasporta barche da gara. Un uomo di 65 anni della provincia di Avellino è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Gaeta con l'accusa di falsità materiale commessa da privato, uso di atto falso e circolazione con targa falsa.L'indagine è partita dalla denuncia presentata da una ragazza di 28 anni, residente in provincia di Como, che si è vista arrivare tre contravvenzioni al codice della strada per aver superato i limiti di velocità nei comuni di Gaeta e Minturno, anche con decurtazione dei punti della patente.La giovane non era mai stata nel sud pontino, così i carabinieri hanno acquisito le immagini dai rilevatori di velocità ed è risultato che in tutte le occasioni transitava a velocità superiore al consentito un’autovettura che trainava un carrello con una imbarcazione da gara. La targa era di, i caratteri riportavano all’autovettura della ragazza ma in realtà il carrello risulta essere di proprietà di una società sportiva del salernitano e l'uomo denunciato è il presidente di quella società