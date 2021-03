Autostrade, ecco la startup per lo sviluppo di infrastrutture e trasporti

Una start-up dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali per le infrastrutture e i trasporti, dalle aree di servizio intelligenti alle tecnologie per smart road e smart cities, fino a piattaforme di intelligenza artificiale per il monitoraggio delle infrastrutture. Autostrade per l’Italia lancia Movyon: il nuovo operatore tecnologico, evoluzione di Autostrade Tech, investirà 100 milioni di euro in innovazione tecnologica e raddoppierà il numero dei propri dipendenti nei prossimi tre anni, che per l'80% saranno ingegneri, fisici e matematici con un'età media di 40 anni. "Attuiamo un altro tassello fondamentale del piano di trasformazione di Autostrade per l'Italia, basato su innovazione tecnologica e digitale, sviluppo della mobilità elettrica e visione sostenibile, rilancio degli investimenti e delle attività di manutenzione", commenta l'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi. "La nostra tecnologia - aggiunge l'ad di Movyon, Lorenzo Rossi - è messa a punto nel laboratorio a cielo aperto più vasto di Europa: i 3.000 Km della rete di Autostrade per l'Italia".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 17:32

