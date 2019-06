Autostrade, stop all'aumento dei pedaggi fino al 15 settembre

Nessun aumento dei pedaggi autostradali fino al 15 settembre sulla rete di Autostrade per l'Italia.

Il Consiglio di amministrazione della società ha deciso di bloccare gli aumenti che sarebbero dovuti scattare a partire da lunedì prossimo, primo luglio,«con l'obiettivo di favorire gli spostamenti degli italiani verso le mete di vacanza, che impegneranno nei mesi estivi la rete in concessione di Autostrade per l'Italia».



Poi, confermando la massima attenzione e vicinanza alla comunità genovese, il cda di Autostrade per l'Italia ha deciso di mantenere le esenzioni totali attualmente in vigore sulle principali tratte che interessano la città di Genova. Nelle rimanenti tratte liguri individuate, non ci sarà alcun aumento di pedaggio almeno fino alla fine dell'anno.













Venerdì 28 Giugno 2019, 13:34

