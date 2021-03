Autostrade, approvati due nuovi bandi da 1,2 miliardi per barriere di sicurezza e gallerie in tutta Italia

Prosegue il piano industriale di Autostrade per l’Italia, lanciato dall’Ad, Roberto Tomasi, per l’ammodernamento della rete infrastrutturale che prevede 21,5 miliardi entro il 2038 per prolungare la condizione ottimale delle opere autostradali al 2080. Nell’ambito della programmazione degli interventi sono stati pubblicati due nuovi bandi di gara per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro che riguardano due tipologie di opere della rete: barriere di sicurezza e gallerie.

Per la prosecuzione del piano nazionale di sostituzione delle barriere di sicurezza, già in corso su alcuni tratti della A14 e della A16, il nuovo bando prevede 900 milioni di euro - che si sommano a 250 milioni di euro di una gara attualmente in procinto di aggiudicazione – stanziati per installare dispositivi di protezione di ultima generazione, individuati dalle più recenti normative di settore. Il piano complessivo interessa circa 3.000 Km di barriere di sicurezza – nelle diverse tipologie di spartitraffico, bordo laterale e bordo ponte – su un’estensione di oltre 2.100 Km di rete autostradale, di cui oltre la metà sulle principali arterie nazionali, come le autostrade A1 Milano – Napoli e la A14 Bologna – Taranto.

Nelle 587 gallerie in gestione ad ASPI proseguono invece le attività di ispezione approfondita effettuate secondo gli standard definiti con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in adeguamento ai migliori protocolli internazionali. Sulla base dei risultati delle attività di assessment, eseguite da società esterne di ingegneria specializzate nel settore e con l'utilizzo di tecnologie avanzate come laser scanner e georadar, vengono programmati i relativi interventi di manutenzione che verranno eseguiti anche grazie alla disponibilità di 300 milioni di euro messa in campo con il bando dedicato agli interventi di consolidamento dei tunnel della rete.

Entrambe le attività, per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, tra bandi pubblicati e fase di aggiudicazione, avranno un impatto sulle maggiori Regioni italiane, portando benefici e sviluppo economico sui territori. In particolare: per la Liguria sono previsti 300 milioni di investimento su circa 450 Km di autostrada (A7, A10, A12 e A26); oltre 180 milioni in Lombardia per un totale di circa 300 Km (A1, A4 e A8); oltre 230 milioni per l’Emilia Romagna con un impiego su circa 370 Km di rete (A1, A13 e A14); per la Toscana sono previsti investimenti per circa 135 milioni di euro da destinarsi a più di 100 km (in A1 e A11); oltre 170 milioni per l’Abruzzo per la riqualifica di circa 200 km di A14; nel Lazio ammontano a più di 160 milioni gli interventi per la A1 e 135 milioni di euro sono destinati alla Campania per attività su 200 km delle autostrade A1 e A16.

“Con questi bandi facciamo un altro passo importante sul fronte dell’ammodernamento e della manutenzione della rete di Autostrade per l’Italia, si tratta di interventi che vengono svolti sulla maggior parte del territorio nazionale e che fanno parte del più ampio piano industriale della società. Si tratta di una serie di cantieri che verranno programmati e svolti attraverso modalità che punteranno a minimizzare gli effetti sulla viabilità, ma è per noi fondamentale continuare a dare il nostro contribuito al sistema produttivo, intervenendo direttamente su tanti territori, in questa fase delicata del nostro Paese”, è quanto dichiara Luca Fontana, direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l’Italia.

